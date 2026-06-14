اليابان | دورات المياه في متاجر الكومبيني اليابانية... خدمة عامة أم عبء تجاري؟

تُعدّ دورات المياه المجانية المتوفرة في أكثر من 50 ألف متجر بقالة صغير ”كومبيني“ في اليابان بمثابة خدمة عامة غير رسمية يعتمد عليها كثير من الناس يوميًا. ومع ذلك، فإنها لا تمثل بالضرورة مكسبًا صافياً لهذه المتاجر، إذ يتعيّن عليها تحمّل تكاليف التنظيف والصيانة الدورية، من دون ضمان أن ينعكس ذلك على زيادة المبيعات أو عدد الزبائن.

مفتوحة للجمهور

تُعدّ سفن إليفن وفاميلي مارت ولوسون أكبر ثلاث سلاسل لمتاجر ”الكومبيني“ في اليابان، إذ تمتلك نحو 21 ألف متجر، و16 ألف متجر، و14 ألف متجر على التوالي في مختلف أنحاء البلاد.

وتتيح معظم هذه المتاجر للزبائن استخدام دورات المياه، رغم أن قرار توفيرها يُترك لكل متجر على حدة، ما يعني أن الشركات الكبرى لا تمتلك إحصاءات دقيقة حول عدد المتاجر التي توفر هذه الخدمة.

ولم تكن دورات المياه في متاجر الكومبيني متاحة للجمهور دائمًا. فبينما وفّرت سفن إليفن هذه الخدمة منذ دخولها السوق اليابانية في سبعينيات القرن الماضي، كانت دورات المياه في متاجر لوسون تقع سابقًا في الجزء الخلفي من المتجر ومخصصة للموظفين فقط.

لكن استجابةً لرغبات الزبائن، قررت لوسون فتح دورات المياه أمام العامة عام 1997، ومنذ ذلك الحين أصبحت هذه الخدمة شائعة في متاجرها. ويُقدَّر اليوم عدد مستخدمي دورات مياه لوسون في أنحاء اليابان بنحو مليون شخص يوميًا

الملايين من أوراق المراحيض

يُعدّ إتاحة استخدام دورات المياه بحرية أحد أبرز مظاهر ”الراحة“ التي توفرها متاجر الكومبيني في اليابان لزبائنها. غير أن هذه الخدمة تفرض أعباءً وتكاليف كبيرة على سلاسل المتاجر.

ووفقًا لما ذكرته لوسون، يُستهلك سنويًا نحو 10 ملايين لفة من ورق المراحيض في متاجرها داخل اليابان. كما تتطلب دورات المياه تنظيفًا ومتابعة مستمرة، بما في ذلك عمليات تفتيش دورية، حيث تقوم بعض المتاجر بفحصها وتنظيفها حتى 10 مرات يوميًا.

وتتحمل المتاجر تكاليف العمالة اللازمة لهذه الأعمال، إضافة إلى نفقات ورق المراحيض والمستلزمات الأخرى، فضلًا عن تكاليف المياه والكهرباء.

وفي بعض الحالات، تسبب مستخدمون في ترك دورات المياه بحالة سيئة أو ارتكبوا أعمال تخريب وسلوكيات غير قانونية. ورغم التكاليف والمخاطر المرتبطة بتوفير هذه المرافق، يرى كثير من المستخدمين أن إتاحتها أمر بديهي. حتى إن بعض المتاجر تلقت شكاوى من الزبائن عندما أغلقت دورات المياه مؤقتًا خلال جائحة كورونا كإجراء احترازي للوقاية من العدوى.

دخول المتاجر دون شراء

تهدف إتاحة دورات المياه في متاجر الكومبيني إلى تعزيز راحة الزبائن وزيادة عدد المترددين على المتاجر، وبالتالي رفع المبيعات، إلا أن الواقع لا يسير دائمًا بهذه البساطة.

فبحسب استطلاع أجرته لوسون في أبريل/ نيسان 2025 وشمل 1200 شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و69 عامًا في مختلف أنحاء اليابان، رأى نحو 90% من المشاركين أن وجود دورات مياه في المتاجر أمر ضروري. لكن في المقابل، قال حوالي 40% ممن استخدموا هذه المرافق إنهم لم يشتروا أي شيء بعد استخدامها.

وفي تعليق له، قال رئيس شركة لوسون، تاكيماسو سادانوبو: ”آمل أن يتصرف مستخدمو دورات المياه بمسؤولية، وأن يراعوا الأشخاص الذين سيستخدمونها بعدهم، وكذلك العاملين الذين يتولون تنظيفها“.

وأضاف: ”رغم أن الشراء ليس إلزاميًا، فمن الأفضل القيام بذلك إن أمكن، لأن هذه المشتريات تُساهم عمليًا في تغطية تكاليف الصيانة الدورية لدورات المياه“.

الحفاظ على النظافة

يأمل مديروا متاجر الكومبيني وموظفوها، على الأقل، أن يحرص الزبائن على إبقاء دورات المياه نظيفة بعد استخدامها. لكن الواقع لا يخلو من المواقف الصادمة أحيانًا.

ويتذكر إموري كينجي، مدير أحد فروع لوسون في منطقة باشاميتشي السياحية بمدينة يوكوهاما، قائلًا: ”صُدمت ذات مرة عندما وجدت شخصًا لم يتمكن من الوصول إلى دورة المياه في الوقت المناسب“. وفي المتاجر القريبة من حانات إيزاكايا، يضطر الموظفون أحيانًا إلى تنظيف آثار القيء التي يتركها الزبائن السكارى.

وفي محاولة لتخفيف العبء عن الموظفين وتحسين سلوك المستخدمين، بدأت لوسون منذ عام 2022 تجربة ما يُعرف بـ”دورات المياه الفنية“. وتعتمد الفكرة على تزيين دورات المياه برسومات وأعمال فنية من تصميم فنانين أو مختارة من مسابقات عامة، وقد طُبقت حتى الآن في 12 متجرًا موزعة على 10 محافظات.

وعند زيارة أحد متاجر لوسون في منطقة كوتو شينونومي خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، ظهرت على أحد جدران دورة المياه لوحة كبيرة لحوت بألوان زاهية، إلى جانب رسومات لسلاحف وكائنات بحرية أخرى.

ويقول المدير أوغوشي يوزو إن أعمال التنظيف أصبحت أبسط بكثير بعد تنفيذ التصميم الفني، مضيفًا: ”في السابق، انكسر غطاء المرحاض ذات مرة، وربما كان السبب أن أحد الزبائن الثملين صعد فوقه“. ويتابع: ”ربما كانت بعض الأعمال الفنية الجميلة كافية ليشعر الزبائن بأن عليهم الحفاظ على نظافة المكان“.



دورات المياه الفنية التابعة لسلسلة لوسون. في اتجاه عقارب الساعة من أعلى اليسار: فرع كوتو شينونومي (كوتو، طوكيو)، وفرع أوتسونوميا هيغاشي سانتشومي (أوتسونوميا، توتشيغي)، وفرع واكاماتسو فوتاجيما سانتشومي (كيتاكيوشو، فوكوؤكا)، وفرع دايسن هوريميناي (دايسن، أكيتا). (جميع الصور © لوسون)

الأقفال والرسوم

في بريطانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى، يُفرض في كثير من الأحيان رسم مالي لاستخدام المراحيض العامة في المحطات والمطارات والمواقع السياحية.

ويشير كوماتسو يوشينوري، الخبير في شؤون المراحيض العامة، إلى أن بعض هذه المرافق تُدار بواسطة موظفين يتقاضون الرسوم مباشرة، مضيفًا: ”حتى في بعض المكاتب، يتعين على الزائر استعارة مفتاح من مكتب الاستقبال لاستخدام دورة المياه. لذلك، من الطبيعي أن يشعر كثير من الزوار الأجانب بالدهشة من إمكانية استخدام مراحيض نظيفة مجانًا في اليابان“.

وفي محاولة لتنظيم استخدام المرافق، أجرت لوسون تجربة في أبريل/ نيسان 2025 لتركيب أقفال على دورات المياه في بعض متاجرها. وكان الزبائن يحصلون على رمز لفتح الباب من الموظفين، إلا أن التجربة لم تستمر بسبب ما سببته من إزعاج وتأخير للطرفين.

كما تعتمد بعض فروع ستاربكس في اليابان نظامًا مشابهًا، حيث يُطبع رمز فتح دورة المياه على الإيصال، بحيث يتمكن الزبائن الذين أجروا عملية شراء فقط من استخدامها. ومع ذلك، لا يزال هذا النظام محدود الانتشار.

ويرى كوماتسو أن ”الأفضل هو ابتكار تصاميم وأنظمة تشجع المستخدمين على الحفاظ على نظافة دورات المياه“، مضيفًا أن فرض الرسوم أو تركيب الأقفال قد يعطي انطباعًا بأن اتساخها أمر مقبول.

الدعم الرسمي

وفي بعض الحالات، بدأت الحكومات المحلية في اليابان بدعم إنشاء أو تشغيل دورات مياه عامة مدفوعة. ففي منطقة شرق محطة أكيهابارا، توجد دورات مياه عامة تُستخدم مقابل 100 ين للشخص الواحد، بينما يُسمح للأطفال الصغار وذوي الإعاقة باستخدامها مجانًا. إلا أن وجود مراحيض مجانية قريبة يجعل الإقبال عليها محدودًا، ما يصعّب تغطية تكاليف التشغيل من الرسوم وحدها.

كما بدأت بعض البلديات بالتعامل مع دورات مياه متاجر الكومبيني باعتبارها جزءًا من البنية التحتية العامة، وتقديم دعم مالي للمتاجر التي تتيحها للجمهور.

ففي مايو/ أيار 2024، أطلقت بلدية يوكوهاما مشروع ”المتاجر الشريكة لدورات المياه العامة“، بعد مرحلة تجريبية، بهدف دعم المتاجر الصغيرة التي توفر دورات مياه للعموم. وجاءت المبادرة استجابةً لمطالب كبار السن وغيرهم بزيادة عدد المرافق العامة لتشجيع الناس على الخروج والتنقل.

ويشارك متجران من سلسلة لوسون في المشروع، حيث تُعرض ملصقات خاصة عند المداخل وعلى أبواب دورات المياه، بينما يتراوح الدعم المالي السنوي بين 78 ألفًا و96 ألف ين بحسب عدد المرافق.

كما بدأت مدينة ياماتو منذ فبراير/ شباط 2022 بتخصيص متاجر كومبيني كشركاء رسميين لدورات المياه العامة. وحتى الآن، انضمت 13 منشأة من سلاسل سفن إيليفن وفاميلي مارت وميني ستوب ولوسون إلى المبادرة، وتحصل المتاجر المشاركة على ملصقات رسمية و200 لفة من ورق التواليت سنويًا.

ويقول رئيس شركة لوسون، تاكيماسو سادانوبو: ”أصبح يُنظر إلى متاجر الكومبيني اليوم باعتبارها جزءًا من البنية التحتية الاجتماعية. وإذا كانت هناك مشكلات تتعلق بدورات المياه العامة، فنحن نرغب في التعاون مع المجتمع لحلها“.

وأضاف: ”لكن في الوقت نفسه، يجب أن تبقى هذه المتاجر قادرة على الاستمرار كأعمال تجارية. ومن أجل مواصلة توفير هذه الخدمة، من المهم أن يحافظ المستخدمون أنفسهم على نظافة المرافق، وأن تتمكن المتاجر من العمل بشكل مستقر ومستدام“.

شكل من أشكال المساهمة الاجتماعية

تفتح سلاسل المتاجر الصغيرة وتغلق فروعها بمرونة، بناءً على عدد الزبائن. ولهذا السبب، يقول كوماتسو: ”على عكس الحدائق أو غيرها من المواقع التي تتطلب صيانة مستمرة، فإن استخدام المتاجر الصغيرة يُسهّل مواءمة عدد دورات المياه مع الطلب المحلي“. ومع ذلك، يضيف: ”لا أعتقد أن وجود دورات المياه يزيد من أرباح المتاجر. إنها توفرها كشكل من أشكال المساهمة الاجتماعية“

في الواقع، لا يزال عدد ”المتاجر الشريكة“ كتلك الموجودة في كاناغاوا المذكورة أعلاه منخفضًا للغاية. بالنسبة لهذه الشركات، وبغض النظر عن إمكانية تحقيق فائدة مالية مباشرة ضئيلة، فإن الإعلان صراحةً عن توفير دورات المياه مجانًا كخدمة عامة يُعد خطوة كبيرة. قد يُوحي هذا للمستخدمين بأنه لا حاجة لهم لشراء أي شيء داخل المتجر.

يبدو على أي حال أن الفكرة منتشرة بالفعل، وهي أنه طالما توجد متاجر صغيرة، فهناك دورات مياه كافية. ما لم تكن هناك طلبات ملحوظة بشكل خاص، فإن الحافز لدى الحكومات المحلية لدعم دورات المياه في المتاجر الصغيرة لتحسين الخدمات المقدمة للسكان ضئيل أيضًا..

بعد وصف هذا الوضع، يؤكد كوماتسو قائلاً: ”المدن التي تتوفر فيها دورات مياه نظيفة على مدار الساعة تُعدّ جذابة للغاية. مع ذلك، تقع هذه المسؤولية أساساً على عاتق الحكومات المحلية“. ويضيف: ”قبل الحديث عن تقديم الدعم، ينبغي عليهم أولاً الإشادة بجهود المتاجر الصغيرة في المساهمة في تحسين جاذبية المنطقة“. ثمة حاجة لإعادة النظر في كيفية تقديم خدمات دورات المياه.

(نُشر النص الأصلي باللغة اليابانية في 14 أبريل/ نيسان 2026 الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: متاجر كومبيني تابعة لسلاسل ”فاميلي مارت“ (© جيجي برس)، و”لوسون“ (© جيجي برس)، و”سِفن-إليفن“ (© بيكستا)