شكرا لقرائتكم خبر اختتام مهرجان المانجو الخامس بأملج بحضور أكثر من 18 ألف زائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت فعاليات مهرجان المانجو الخامس بمحافظة أملج، الذي نظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك، بالشراكة مع شركة البحر الأحمر الدولية، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وذلك في متنزه الدقم بالمحافظة.

وشهد المهرجان، الذي استمر 4 أيام، حضورا تجاوز 18 ألف زائر، اطلعوا على أركانه المتنوعة وما ضمته من مشاركات للمزارعين والمنتجين المحليين، إضافة إلى الأجنحة التعريفية والفعاليات المصاحبة التي استهدفت مختلف فئات المجتمع.

وأسهم المهرجان في تعزيز الفرص الاقتصادية للمزارعين من خلال مشاركة 20 مزارعا، وعقد لقاءات وتفاهمات تجارية مع عدد من التجار ورجال الأعمال والمستثمرين لشراء منتجات المزارع، بما يفتح قنوات تسويقية جديدة، ويدعم بناء علاقات تجارية مستقبلية، ويعزز حضور مانجو أملج في الأسواق.

ويأتي تنظيم المهرجان ضمن الجهود الهادفة إلى دعم القطاع الزراعي بمحافظة أملج، وتمكين المزارعين من تسويق منتجاتهم، وإبراز جودة إنتاج المانجو في المحافظة، إلى جانب تعزيز التنمية الزراعية المستدامة ورفع القيمة الاقتصادية للمنتجات المحلية.