ورشة بأدبي جدة تعزز مفاهيم الرسم والتعبير البصري المعاصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم منتدى الفنون البصرية بجمعية أدبي جدة ورشة متخصصة بعنوان «الاتجاهات المعاصرة في الرسم والتعبير البصري»، بمشاركة 25 من الفنانين والمهتمين بالفنون البصرية، وذلك بهدف تطوير المهارات الفنية وتعزيز مفاهيم الفنون التشكيلية الحديثة. وركزت الورشة، التي استمرت 3 أيام، على تطوير المنجز الفني بما يواكب الاتجاهات المعاصرة في المشهد التشكيلي، مع المحافظة على الهوية الفنية، عبر استعراض أبرز التحولات في مفاهيم الصورة والتعبير البصري، وقراءة نماذج من التجارب الفنية الحديثة، بما يسهم في توسيع آفاق المشاركين وتعزيز أدواتهم الإبداعية. وتضمن البرنامج تطبيق تقنيات وخامات متنوعة، والتدرب على أساليب تتجاوز المعالجات التقليدية، وشرح آليات تطوير المنتج البصري وربطه بالمتغيرات التي يشهدها سوق الفن والمشروعات الثقافية، بما يسهم في رفع كفاءة الممارسات الفنية وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي. واختتمت الورشة بجلسة نقدية استعرض خلالها المشاركون مخرجاتهم الفنية، التي عكست تطورا في الجوانب المفاهيمية والتقنية، وأسهمت في تبادل الخبرات وترسيخ ثقافة الحوار الفني، بما يدعم تنمية المواهب ويواكب مستهدفات تطوير القطاع الثقافي.

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