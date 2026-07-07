شكرا لقرائتكم خبر «المصطلح العربي».. ندوة في عسير تناقش علاقة اللغة المتداولة بالهوية الثقافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت ندوة بعنوان «المصطلح العربي: هوية متداولة» التحولات التي تشهدها اللغة العربية في الاستعمال اليومي وأثرها في تشكيل الهوية اللغوية والثقافية للأجيال، وذلك ضمن الفعاليات الثقافية الصيفية بمنطقة عسير.

ونظمت الندوة جمعية القرى التراثية التعاونية بمحافظة النماص بالشراكة مع هيئة تطوير عسير، بمشاركة عدد من الأكاديميين والمتخصصين، الذين أكدوا أن هوية اللغة تبنى بما يتداوله الناس من مفردات ومصطلحات في حياتهم اليومية، وليس بعدد المفردات التي تضمها المعاجم.

وتناولت الندوة العلاقة بين الترجمة والتعريب، وتأثير الثورة الرقمية في انتشار المفردات الأجنبية، خاصة المصطلحات المستخدمة في منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد المشاركون أن التحدي الحقيقي لا يتمثل في دخول الكلمات الأجنبية إلى اللغة العربية، وإنما في تراجع الاعتزاز باللغة والانتماء الثقافي لدى بعض الأجيال، داعين إلى ترسيخ مكانة العربية في الحياة اليومية، وتعزيز حضورها في التعليم والإعلام والفضاء الرقمي.

وخلصت الندوة إلى أن الحفاظ على الهوية اللغوية يتطلب رؤية وطنية وسياسات داعمة تعزز استخدام اللغة العربية، وترسخ ارتباط الأجيال الجديدة بها بوصفها وعاءً للثقافة والهوية والانتماء الحضاري.