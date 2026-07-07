السعودية تدين بأشد العبارات المخططات الإرهابية التي استهدفت أمن المغرب

تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات للمخططات الإرهابية التي كانت تستهدف المساس بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات في المملكة المغربية الشقيقة. وتؤكد المملكة تضامنها مع المغرب حكومةً وشعباً، ورفضها التام لجميع أشكال الإرهاب والتطرف، ومحاولات زعزعة أمن واستقرار المغرب وشعبه الشقيق. وتشيد المملكة بجهود وكفاءة الأجهزة الأمنية المغربية في حماية الأمن وسرعة إحباط المخططات الإرهابية الجبانة، متمنية دوام الأمن والاستقرار والازدهار للمغرب وشعبه الشقيق. وزارة خارجية المملكة العربية السعودية



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