السعودية تدين الهجوم الإرهابي على دمشق

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات للهجوم الإرهابي الجبان على العاصمة السورية دمشق، والذي أسفر عن إصابة عدد من رجال الأمن والمدنيين، وذلك أثناء محاولة تفكيك عبوتين ناسفتين زرعتها خلية إرهابية في العاصمة دمشق. وتجدد المملكة رفضها القاطع لكافة الأعمال الإرهابية والمتطرفة التي تحاول زعزعة أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق، ومعبرةً عن صادق مواساتها لذوي المصابين ولحكومة وشعب سوريا الشقيق جراء هذا المصاب الجلل، مع تمنياتها بدوام الأمن والسلامة لسوريا وشعبها الشقيق



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