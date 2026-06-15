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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت فعاليات مهرجان «حكايات ينبع 2026» إقبالا جماهيريا واسعا مع انطلاق عروض بث مباريات كأس العالم 2026، حيث تحولت الواجهة البحرية بمدينة ينبع الصناعية إلى وجهة رئيسية لعشاق كرة القدم لمتابعة منافسات البطولة في أجواء حماسية وترفيهية مميزة.

وهيأت الهيئة الملكية للجبيل وينبع منطقة متكاملة للمشجعين في المسرح المفتوح بالواجهة البحرية، زودت بشاشة عملاقة وتقنيات عرض حديثة، أتاحت للزوار متابعة المباريات والاستمتاع بأجواء تحاكي الفعاليات الرياضية العالمية.

ولم تقتصر الفعالية على متابعة المباريات، بل تضمنت باقة متنوعة من البرامج الترفيهية والثقافية والعروض الحية، إلى جانب الفعاليات البحرية والألعاب المخصصة للأطفال، مما أسهم في توفير تجربة متكاملة تناسب مختلف أفراد الأسرة. وشهد الموقع حضورا لافتا لعربات الأطعمة والمقاهي التي قدمت خيارات متنوعة للزوار، فيما أضفت الفعاليات المصاحبة والعروض الموسيقية الحية مزيدا من الحماس والتفاعل بين الجماهير.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية ضمن جهود الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتعزيز جودة الحياة وتنشيط الحركة السياحية والترفيهية في ينبع الصناعية، وإثراء تجربة الزوار من خلال برامج وفعاليات نوعية تواكب الأحداث العالمية الكبرى. وتواصل فعاليات «حكايات ينبع 2026» استقطاب الزوار يوميا، مؤكدة مكانة ينبع الصناعية وجهة متكاملة تجمع بين التنمية والفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية، وتقدم تجربة استثنائية لسكان المدينة وزوارها خلال فترة إقامة كأس العالم 2026.