شكرا لقرائتكم خبر مهرجان صيف بريدة يقدم 100 فعالية في 25 يونيو المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنطلق فعاليات مهرجان صيف بريدة، ضمن برامج موسم صيف القصيم، يوم الخميس 25 يونيو 2026م التي تستمر 60 يوما، في منتزه الملك عبدالله الوطني في بريدة.

وسيقدم المهرجان أكثر من 100 فعالية وبرنامج ترفيهي وثقافي وسياحي متنوع يستهدف جميع أفراد الأسرة ويلبي تطلعات الزوار من مختلف الفئات العمرية.

وتتوزع الفعاليات على مجموعة واسعة من البرامج والأنشطة التي تشمل مناطق المطاعم والكافيهات، وأركان الأسر المنتجة، ومشاركات المشاريع الشبابية ورواد الأعمال، إلى جانب الألعاب الكهربائية والهوائية، والعروض الترفيهية الحية، والبرامج التفاعلية والمسابقات اليومية، والجلسات العائلية المجهزة، ومناطق الأطفال والشباب، بما يوفر خيارات متنوعة تناسب جميع أفراد المجتمع.

وأكد المدير التنفيذي للمهرجان أحمد اليحيى أن المهرجان يقدم أكثر من 500 فرصة وظيفية موسمية للشباب والشابات في عدد من المجالات التنظيمية والتشغيلية والخدمية، إلى جانب دعم الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة ورواد الأعمال، بما يعزز الأثر الاقتصادي والاجتماعي للفعاليات ويرفع من مستوى المشاركة المجتمعية.