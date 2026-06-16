الاقتصاد

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يتراجع بعد وصوله لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 16-06-2026

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  • سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يتراجع بعد وصوله لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 16-06-2026 1/2
  • سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يتراجع بعد وصوله لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 16-06-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-16 02:50AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

مدد سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) من مكاسبه الحذرة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم المحوري 0.7920، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

 

ليصل الزوج بارتفاعه الأخير إلى ملامسة مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يهدد تلك المكاسب بالارتداد السلبي خاصة مع تأثر الزوج في وقت سابق بكسر خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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