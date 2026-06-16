سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يتراجع بعد وصوله لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 16-06-2026

مدد سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) من مكاسبه الحذرة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم المحوري 0.7920، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

ليصل الزوج بارتفاعه الأخير إلى ملامسة مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يهدد تلك المكاسب بالارتداد السلبي خاصة مع تأثر الزوج في وقت سابق بكسر خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير.