شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتخلى عن ذروة أسبوعين بسبب عمليات جني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي ينتعش مقابل سلة من العملات العالمية

•أسعار النفط تقبع عند أدنى مستوياتها في 3 أشهر

•الولايات المتحدة وإيران يوقعان اتفاق السلام المبدئي الكترونيا

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة الأوروبية



تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلي عن أعلى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار الأمريكي ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بالتزامن مع انتعاش مستويات العملة الأمريكية مع انطلاق فعاليات اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.



مع تأكيد المركزي الأوروبي على عدم الالتزام بمسار محدد للسياسة النقدية وأسعار الفائدة ، ينتظر المستثمرون صدور المزيد من البيانات الاقتصادية الهامة فى منطقة اليورو ، من أجل إعادة تسعير الاحتمالات القائمة حول أسعار الفائدة الأوروبية.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: تراجع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.1% إلى (1.1576$) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1590$) ،وسجل أعلى مستوى عند (1.1595$).



•أنهي اليورو تعاملات الاثنين مرتفعاً بنسبة 0.2% مقابل الدولار ،وسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.1622 دولار ،وذلك بعد توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق ينهي الحرب في منطقة الشرق الأوسط.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.1% ،ليبدأ في التعافي من أدنى مستوى في أسبوعين ،عاكسًا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.



بخلاف عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،يأتي انتعاش الدولار مع انتظار الأسواق المزيد من التوضيحات عن اتفاق السلام المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران.



تنطلق فى وقت لاحق اليوم، فعاليات اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، على أن تصدر القرارات غداً الأربعاء، التوقعات مستقرة حول الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير يذكر ،وذلك للاجتماع الرابع على التوالي.



أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط العالمية يوم الثلاثاء بأكثر من 0.5% ،لتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي ،لتتداول بالقرب من أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر ،وسط انحسار مخاوف توقف الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط بعد إعادة فتح مضيق هرمز.



الاتفاق الأمريكي الإيراني

•الولايات المتحدة وإيران توقعان إلكترونيا على اتفاق السلام المبدئي، و التفاصيل لا تزال غير واضحة.

•تقارير:الاتفاق يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً أخرى ،و الانخراط في مفاوضات مكثفة حول برنامج إيران النووي.

•أعلن الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، رفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية ،مع إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام السفن والملاحة الدولية دون أي رسوم مرور.

•حدد الوسطاء يوم الجمعة المقبل( 19 يونيو 2026 )موعداً لمراسم التوقيع الرسمي بين الوفد الأمريكي والإيراني في سويسرا.

•تقارير إعلامية:الاتفاق الأمريكي الإيراني لا يرقى إلى مستوى أهداف إسرائيل الحربية.

•نتنياهو و ترامب على وشك الصدام بعد اتفاق الولايات المتحدة وإيران على وقف الحرب ،حيث من المتوقع أن تُقيد العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان.

•وزير الخارجية الإيراني: على إسرائيل وقف الهجمات على لبنان.

الفائدة الأوروبية

• تقارير:يدرس البنك المركزي الأوروبي تعليق تطبيع السياسة النقدية في يوليو إذا استقرت أسعار الطاقة عند مستوياتها الحالية.

•وسط هبوط أسعار النفط ،تراجع تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى يوليو المقبل من 50% إلى 30%.

•وتراجع تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى سبتمبر القادم من 70% إلى 50%.

•ومن أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه يترقب المستثمرين صدور المزيد من البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو عن مستويات التضخم والبطالة والأجور.



نظرة فنية

سعر اليورو مقابل الدولار يتراجع وسط استمرار العوامل الإيجابية – توقعات اليوم – 16-06-2026