الاقتصاد

سعر النفط خام برنت وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 16-06-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر النفط خام برنت وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 16-06-2026 1/2
  • سعر النفط خام برنت وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 16-06-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط خام برنت وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 16-06-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-16 02:50AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

مدد سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) من مكاسبه الحذرة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم المحوري 0.7920، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

 

ليصل الزوج بارتفاعه الأخير إلى ملامسة مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يهدد تلك المكاسب بالارتداد السلبي خاصة مع تأثر الزوج في وقت سابق بكسر خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا