سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 16-06-2026

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) قليلاً خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، في إطار عمليات جني أرباح طبيعية بعد المكاسب التي حققها سابقاً، إلى جانب سعي السعر لتصريف جزء من حالة التشبع الشرائي التي ظهرت بوضوح على مؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد إشارات سلبية منها.

ورغم هذا التراجع لا تزال الصورة الفنية تميل إلى الإيجابية، إذ يستمد البتكوين دعمه من استمرار التداول أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يعزز من بقاء الزخم الصاعد على المدى القصير، كما يظل الاتجاه التصحيحي الصاعد هو المسيطر حالياً، ما يشير إلى أن التراجعات الحالية قد تظل ضمن نطاق محدود طالما استمر الحفاظ على مستويات الدعم القريبة، مع بقاء فرص استئناف الصعود قائمة خلال الفترة المقبلة.