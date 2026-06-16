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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يتراجع بتأثير مقاومة محورية – توقعات اليوم – 16-06-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-06-16 01:59AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انخفض سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول الزوج بهذا الأداء البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ولكن نلاحظ وصول تلك المؤشرات لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، في إشارة واضحة لدخول زخم إيجابي جديد في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي الزوج.