دراسة تكشف أربعة عوامل رئيسية وراء معظم النوبات القلبية

كشفت دراسة واسعة شملت أكثر من 9 ملايين شخص بالغ في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أن الغالبية العظمى من النوبات القلبية والسكتات الدماغية تسبقها عوامل خطر صحية يمكن التحكم بها.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة Journal of the American College of Cardiology” “، فإن أربعة عوامل رئيسية ترتبط بنحو 99% من حالات أمراض القلب والأوعية الدموية، وهي: ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، وارتفاع مستوى السكر في الدم، والتدخين.

وأظهرت النتائج أنه حتى الفئات الأقل عرضة للخطر، مثل النساء تحت سن 60 عاما، كانت نسبة وجود أحد هذه العوامل لديهن قبل الإصابة بأمراض القلب تتجاوز 95%.

وكان ارتفاع ضغط الدم العامل الأكثر انتشارا، إذ تبين أن أكثر من 93% من الأشخاص الذين تعرضوا لأزمات قلبية أو مضاعفات قلبية خطيرة كانوا يعانون من ارتفاع الضغط.

وقال طبيب القلب في جامعة نورث وسترن فيليب غرينلاند إن النتائج تؤكد أن وجود عامل خطر واحد أو أكثر غير مسيطر عليه يمثل عاملا مشتركا في معظم الحالات القلبية.

وأوضح الباحثون أن بعض الحالات التي توصف بأنها “نوبات قلبية غير مفسرة” قد تكون مرتبطة بعدم رصد مستويات الخطر الصحية بدقة في دراسات سابقة، مؤكدين أن التركيز يجب أن يكون على الوقاية والسيطرة على العوامل القابلة للتعديل للحفاظ على صحة القلب.

المصدر: غازيتا