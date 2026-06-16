وادي حلفا تستقبل 580 مواطنا عبر الباخرة “سيناء” ضمن برنامج العودة الطوعية

استقبلت محلية وادي حلفا اولى رحلات الباخرة “سيناء” القادمة عبر برنامج العودة الطوعية وعلى متنها 580 من السودانيين العائدين الى ارض الوطن بميناء وادي حلفا اليوم وسط حضور رسمي وشعبي تقدمه نائب المدير التنفيذي للمحلية الى جانب قيادات الأجهزة التنفيذية والامنية والخدمية وممثلي المقاومة الشعبية وجمعية الهلال الاحمر ومنظمة الطوارئ ومجلس أهالي حلفا.

واكد الاستاذ علي هاشم صالح نائب المدير التنفيذي لمحلية حلفا ان كافة امكانيات المحلية مسخرة لخدمة العائدين، مبينا ان أبواب وقلوب ومنازل أهالي حلفا ومؤسساتها مفتوحة لاستقبالهم، واصفا برنامج العودة الطوعية بانه لا يقل اهمية عن “حرب الكرامة”.

واعرب عن سعادته بوصول العائدين في هذا اليوم الذي وصفه بالتاريخي، كما حيا القوات المسلحة والقوات المساندة لها في الصفوف الامامية، مؤكدا استمرار مسيرة الانتصار حتى تحقيق الغايات المنشودة.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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