إحدى شركات الكيميائية السعودية توقع اتفاقية غير حصرية مع جلاكسو لتسويق منتجات دوائية بالمملكة

تعافت عملة البيتكوين يوم الاثنين، متجاوزة مستوى 67 ألف دولار، مع تحسن معنويات المستثمرين وارتفاع شهية المخاطرة في أسواق العملات المشفرة عقب تقارير عن اتفاق أولي بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفعت أكبر عملة رقمية في العالم بنسبة 5% لتتداول فوق مستوى 67 ألف دولار، بعد خسائر حادة شهدتها خلال الأسابيع الماضية، إذ استجاب المستثمرون بشكل إيجابي للمؤشرات التي تفيد باحتمال تراجع التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وتوصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق أولي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق سيتضمن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم ممرات شحن الطاقة في العالم.

ولم يتم حتى الآن نشر النص الكامل للاتفاق.

كما أشارت تقارير إلى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في وقت سابق من العام، لمدة 60 يوماً إضافية، ما يمنح الطرفين مزيداً من الوقت لمواصلة المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وفي الوقت نفسه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن الحصار البحري الأمريكي سيتم رفعه فوراً، وأن الأعمال العدائية يُتوقع أن تتوقف على عدة جبهات، بما في ذلك لبنان.

«ستراتيجي» تواصل تعزيز حيازاتها من «بيتكوين»

وفي تطور منفصل، واصلت شركة «ستراتيجي» زيادة استثماراتها في «بيتكوين».

وكشفت الشركة أنها اشترت خلال الفترة بين 8 و14 يونيو نحو 1,587 وحدة بيتكوين مقابل حوالي 100 مليون دولار، بمتوسط سعر شراء بلغ 63,024 دولاراً للعملة الواحدة.

وجرى تمويل عمليات الشراء من خلال بيع 1.73 مليون سهم من الفئة «A» ضمن برنامج البيع المباشر في السوق، ما وفر عائدات صافية بنحو 209 ملايين دولار.

وبعد أحدث عملية شراء، ارتفعت إجمالي حيازات «ستراتيجي» من «بيتكوين» إلى 846,842 وحدة.

وقالت الشركة إن إجمالي تكلفة هذه الحيازات بلغ نحو 64.07 مليار دولار، بمتوسط تكلفة شراء يبلغ 75,656 دولاراً لكل وحدة بيتكوين.

كما أعلنت «ستراتيجي» امتلاكها احتياطيات نقدية تُقدّر بنحو 1.1 مليار دولار حتى 14 يونيو.