سعر البيتكوين يعيد نمط سبق انهيار FTX: هل نحن أمام حدث استسلام جديد؟

رغم صعود سعر البيتكوين مؤخرا فوق مستوى 67 ألف دولار بدعم من تحسن المعنويات بعد الإعلان عن اتفاق تهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، يرى بعض المحللين أن السوق قد لا يكون قد وصل إلى القاع النهائي بعد.

أشار المحلل “Doctor Profit” إلى أن حركة البيتكوين الحالية تشبه إلى حد كبير النمط الذي سبق انهيار منصة FTX في عام 2022، حين ظهرت إشارات فنية إيجابية دفعت المستثمرين للشراء قبل أن يتعرض السوق لموجة هبوط حادة.

وبحسب المحلل، يظهر سعر البيتكوين حاليا انفراجة إيجابية (Bullish Divergence) على الإطار الزمني الأسبوعي، إلى جانب عودة الضغوط الشرائية، إلا أن ذلك لا يستبعد حدوث مرحلة استسلام أخيرة قبل بدء دورة صعود جديدة.

من جهته، كشف “جواو ويدسون”، مؤسس منصة “Alphractal”، أن حاملي البيتكوين يسجلون حاليا ثاني أكبر خسائر غير محققة في تاريخ العملة، بينما لا تزال الخسائر المحققة محدودة نسبيا، ما يشير إلى أن موجة البيع بدافع الذعر لم تحدث بالكامل بعد.

أما المحلل “علي مارتينيز” فأوضح أن مؤشر CVDD، الذي ارتبط تاريخيا بقيعان البيتكوين الرئيسية، يتمركز حاليا قرب 48 ألف دولار، وهو مستوى قد يتحول إلى منطقة دعم محورية في حال تعرض السوق لموجة تصحيح جديدة.

وتتوافق هذه الرؤية مع توقعات سابقة لـ “Doctor Profit”، الذي حدد نطاق 40 ألف إلى 48 ألف دولار كمنطقة محتملة لتشكيل القاع النهائي خلال الدورة الحالية.

فهل سيصدق تحليل وتوقعه أم اننا أمام نهاية مرحلة الهبوط وبداية الصعود مجددا؟

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