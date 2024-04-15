شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. أكثر من مليون طالب وطالبة بتعليم الرياض يستأنفون الفصل الدراسى الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود أكثر من 1.6 مليون طالب وطالبة بمدارس منطقة الرياض من مختلف المراحل التعليمية اليوم الاثنين الـ 6 من شوال الجارى إلى مقاعد الدراسة، لاستكمال الفصل الثالث من العام الدراسى الحالى بعد إجازة عيد الفطر المبارك، بحسب وكالة الأنباء السعودية.



وهنّأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف الزارع جميع منسوبى ومنسوبات وطلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمناسبة عيد الفطر ، داعياً الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.



وبيّن المتحدث الرسمى لتعليم الرياض عبدالسلام الثميرى أنه وبحسب تحديد أوقات الدوام خلال العام الدراسى سيبدأ الاصطفاف الصباحى فى جميع المدارس الساعة 6:15 صباحاً، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة 6:30 صباحاً.



وأوضح أن إدارة "تعليم الرياض" أطلقت حملة توعوية إعلامية لتعزيز الانضباط المدرسى لدى الطلبة بمختلف المراحل التعليمية، تحت شعار " لانضباطك .. أثر ".



وأكد "الثميري" دور الأسرة الإيجابى والمؤثر فى تشجيع وتحفيز أبنائها على الالتزام والانضباط الحضورى، مشيراً إلى أهمية الشراكة والتعاون بين المدرسة والأسرة فى رفع مستوى الانضباط المدرسي.



ولفت الانتباه إلى أن الحملة التوعوية التى تستمر طوال الفصل الثالث من العام الدراسى الحالى 1445هــ تركز على فترات الدراسة فى رمضان، وما قبل الاختبارات، وما بعد الإجازات، وتستهدف الطلبة فى التعليم العام ومنسوبى الهيئة التعليمية والإدارية والأسر وأولياء الأمور.