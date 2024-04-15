شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في عمان لـ "اليوم: لا إصابات سعودية بتداعيات منخفض المطير والان نبدء بالتفاصيل



وأكد لـ "اليوم"، إن السفارة على أهبة الاستعداد لأي طوارئ، كما أنها على متابعة مستمرة مع الجهات المعنية في سلطنة عمان التي اصدرت بدورها إجازة للقطاع التعليمي العام والعالي في محافظات "مسقط - شمال الشرقية _جنوب الشرقية _الداخلية _ الظاهرة"، وذلك اليوم الاثنين على أن تستانف الدراسة غدًا.

الدمام - شريف احمد - أوضح المستشار في سفارة خادم الحرمين الشريفين بسلطنة عمان د. محمد بن فرحان الشراري، أن السفارة لم تتلق أي اتصال استغاثة من أي مواطن سعودي خلال تداعيات منخفض المطير الطقسية.وأكد لـ "اليوم"، إن السفارة على أهبة الاستعداد لأي طوارئ، كما أنها على متابعة مستمرة مع الجهات المعنية في سلطنة عمان التي اصدرت بدورها إجازة للقطاع التعليمي العام والعالي في محافظات "مسقط - شمال الشرقية _جنوب الشرقية _الداخلية _ الظاهرة"، وذلك اليوم الاثنين على أن تستانف الدراسة غدًا.



منخفض المطير



وتشهد سلطنة عمان من أجواء مضطربة وفيضانات خطيرة خلال الساعات الماضية، وتداول مدونون على المنصات الاجتماعية، مشاهد صعبة لسيارات تجرفها السيول، ضمن تداعيات منخفض المطير.

وتشير التوقعات إلى غزارة الأمطار الرعدية المصحوبة برياح هابطة نشطة، وتساقط لحبات البرد خلال من صباح اليوم الإثنين وتستمر حتى المساء على محافظات شمال الشرقية لعمانية وجنوبها والداخلية ومسقط وجنوب الباطنة، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

