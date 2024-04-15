الخليج اليوم .. مصادر مطلعة تنفي لـ"العربية" مشاركة السعودية في اعتراض الهجمات الإيرانية على إسرائيل

الرياض - كتب موسى القحطاني -

نفت مصادر مطلعة لـ"العربية" أي مشاركة للسعودية في اعتراض الهجمات الإيرانية على إسرائيل.

المصادر المطلعة أفادت أنه لا وجود لأي جهة رسمية نشرت تصريحات عن مشاركة السعودية باعتراض الهجمات الأخيرة، التي شنتها إيران ضد إسرائيل قبل نحو يومين.

وكانت مواقع إخبارية إسرائيلية نشرت تصريحات ونسبتها لموقع رسمي سعودي، يفيد بمشاركة المملكة في التحالف الدفاعي الأخير الذي تصدى للهجمات الإيرانية.

هذا وفي مساء 13 أبريل، أطلقت إيران طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل، واصفة الهجوم بالرد على العديد من الجرائم بما في ذلك الهجوم على القسم القنصلي للسفارة الإيرانية في دمشق.

وأشارت طهران إلى أن الضربات استهدفت أهدافا عسكرية، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض 99% من القذائف الإيرانية، مبينا تعرض قاعدة نيفاتيم الجوية لأضرار طفيفة.