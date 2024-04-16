الخليج اليوم .. 483 مليار ريال إجمالي مساعدت السعودية لـ البلدان الأشد احتياجاً

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بلغ إجمالي مساعدات المملكة المقدمة عبر جهاتها المانحة لـ "الدول الأشد احتياجاً" المسجلة في منصة "المساعدات السعودية" التي تبرز جهود السعودية دولياً وتحفظ حقوقها في العطاء نحو 129 مليار دولار، بواقع 483.75 مليار ريال، إذ تشمل المساعدات المساهمات النقدية والعينية المقدمة على شكل منح إنسانية، وخيرية، وقروض ميسرة.

وحسب المنصة – منصة المساعدات السعودية – فإن عدد المشاريع الإنمائية والإنسانية التي نفذتها السعودية بلغت نحو 6856 مشروعاً، فيما وصل عدد الدول المستفيدة من تلك المشروعات نحو 169 مشروعاً.

في الوقت ذاته، تظهر بيانات المنصة الدول المستفيدة من المساعدات السعودية، فيما استحوذت نحو 5 دول على نصيب "الأكثر" استفادة من مساعدات السعودية، إذ تصدرت جمهورية مصر بنحو 32 مليار دولار، وبعدئذ جاءت اليمن في المرتبة الثانية بنحو 26 مليار دولار.

وبعدئذ، جاءت باكستان في المرتبة الثالثة في قائمة الدول المستفيدة من المساعدات السعودية، إذ بلغ دعم مشروعاتها الإنسانية والتنموية من قبل السعودية نحو 12,778 مليار دولار، وفي المقابل استفادت الجمهورية السورية من المساعدات المالية السعودية بنحو 7،332 مليار دولار.

وفي سياق الدول المستفيدة أيضاً، محت السعودية مساعدات مالية لـ "العراق" بنحو 7,330 مليار ريال، فيما منحت السعودية مساعدات إنسانية وتنموية لـ "فلسطين" بـ 5,258 مليار دولار.

وأنشئ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منصة المساعدات السعودية في عام 2018 بأمر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز، وصُممت المنصة نتيجة لتعدد الجهات السعودية المانحة، لتصبح هناك آليةٌ فعالة تجمع وتنسق وتوثق إحصاءات السعودية، بما يبرز حجم ونوع المساعدات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لدول العالم المحتاجة وشعوبها.