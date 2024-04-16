شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن والسودانى يؤكدان ضرورة مواصلة التباحث لإنهاء مهمة قوات التحالف بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، ورئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، خلال لقائهما فى واشنطن، ضرورة مواصلة التباحث بشأن إنهاء مهمة قوات التحالف الدولى فى العراق.

وذكر بيان مشترك للرئاسة الأمريكية ورئاسة الوزراء العراقية، حسب ما نقلت قناة الحرة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن بايدن والسوداني ناقشا التطور الطبيعي للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، في ضوء التقدم الكبير الذي تم إحرازه خلال الـ10 سنوات".

وأضاف البيان أن الرئيسين أكدا أنهما سيراجعان هذه العوامل لتحديد متى وكيف ستنتهي مهمة التحالف الدولي في العراق، والانتقال بطريقة منظمة إلى شراكات أمنية ثنائية دائمة، وفقاً للدستور العراقي واتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة".

وجاء استقبال الرئيس الأمريكي لرئيس الوزراء العراقي في البيت الأبيض، في ظل التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط، على خلفية الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والهجوم الإيراني على إسرائيل.