شكرا لقرائتكم خبر عن العراق وأمريكا تبحثان التعاون فى مجالات تأمين الحدود ومكافحة المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني، مع وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، التعاون في مجالات تأمين الحدود ومكافحة المخدرات والتدريب.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان لمجلس الوزراء العراقى، أن السوداني، بحث مع مايوركاس، أيضا العلاقات بين البلدين، وإمكانية التعاون والاستفادة من خبرات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في مجالات؛ تأمين الحدود ومكافحة المخدرات والاتجار بها، والتكنولوجيا الحديثة المتعلقة بملاحقتها وكشفها، فضلاً عن مجالات التدريب.