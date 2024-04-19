شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى فى غارات إسرائيلية على غزة ومخيم النصيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد أربعة فلسطينيين على الأقل، وأصيب آخرون، فى غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلى على منزل فى مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.



وقالت مصادر طبية وفى قطاع الدفاع المدني، إن طيران الاحتلال الحربى قصف منزلا آخر فى حى الشيخ رضوان شمال مدينة غزة؛ ما أدى إلى وقوع إصابات، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى الأهلى العربى "المعمداني" فى المدينة.



وأشارت إلى أن طواقم الإسعاف والإنقاذ تمكنت من انتشال جثمانى شهيدين، بعد استهداف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة قشلان فى المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة، وجرى نقلهما إلى مستشفى العودة فى النصيرات.



وفى حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، 33970 شهيدا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 76770 مصابا، فى حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.