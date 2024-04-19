شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب فلسطين فى الأمم المتحدة: الشعب الفلسطينى لن يختفى.. هو واقع وتاريخ لا يمكن محوه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة أن إسرائيل تصر عبر حكومتها على القتل والحصار والاستيطان وكلها سياسات مناهضة للمواثيق الدولية.

وفي كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، أشار مندوب فلسطين في الأمم المتحدة إلى أن الشعب الفلسطيني لن يختفي أو يندثر بل هو واقع وتاريخ لا يمكن محوه.

وأوضح أن بلاده حذرت مرارا من سياسة إسرائيل الاستعمارية والتي تتفاخر بها، كما حذرت من غياب أفق الحل، وقال "نحن في لحظة تاريخية إقليميا ودوليا ونضعكم أمام مسؤولية تاريخية لإرساء السلام العادل وترجمة حل الدولتين إلى فعل حقيقي".

وجدد مندوب فلسطين في الأمم المتحدة إعرابه الامتنان للمجموعة العربية والإسلامية وكل من دعم طلب فلسطين أمام مجلس الأمن في الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وأشار إلى أن بلاده قبلت حل الدولتين على حدود 1967 وقدمت الدول العربية المبادرة العربية الداعمة لهذه الرؤية، مبينا في الوقت ذاته أن إسرائيل تصر عبر حكومتها على القتل والحصار والاستيطان وكلها سياسات مناهضة للمواثيق الدولية.