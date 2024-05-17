أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على الإغتيال الذي قام به العدو الإسرائيلي في محيط بلدة قانا، شنَّت المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 17-5-2024 هجوماً جوياً بعددٍ من المسيرات الإنقضاضية على المقر المُستحدث لقيادة كتيبة المدفعية 411 في جعتون، حيث استهدفت خيم استقرار ومبيت ضباطها وجنودها، فأصابت أهدافها بدقة وأوقعت عدداً منهم بين قتيلٍ وجريح".

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: نفذنا هجوماً جوياً بعددٍ من المسيرات الإنقضاضية على المقر المُستحدث لقيادة كتيبة المدفعية 411 في جعتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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