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الخليج اليوم .. السعودية أولا.. النقد الدولي يصنف أعلى الاقتصادات العربية نموا في 2025

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الرياض - كتب موسى القحطاني - شاهد.. فيديو لمصري في الكويت يثير جدلا واسعا والأمن يتخذ قرارا عاجلا الجمعة ، ١٩ ابريل ٢٠٢٤

أولا.. النقد الدولي يصنف أعلى الاقتصادات العربية نموا في 2025 الجمعة ، ١٩ ابريل ٢٠٢٤

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صندوق النقد: اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه تحديات مستمرة بسبب حرب غزة الخميس ، ١٨ ابريل ٢٠٢٤

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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