شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية التونسية: القبض على عنصر إرهابى ثالث فى جبال القصرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية التونسية تمكنت وحدات حرس الحدود من القبض على عنصر إرهابى ثالث فار فى جبال القصرين، وتمت إحالته على الوحدة الوطنية للبحث فى جرائم الإرهاب بإدارة مكافحة الإرهاب.

يشار إلى أن وزارة الداخلية بتونس أعلنت أمس إلقاء القبض على عنصر إرهابى ثان يدعي سيف الدين زبيبة في منطقة عين الغرم، بعمق جبل السيف بولاية القصرين، بعد القبض على أمير ما يسمى بكتيبة أجناد الخلافة الإرهابي المصنف شديد الخطورة محمود السلامي، الملقب بـ يوسف، ذلك على إثر كمين محكم نصب بأحد المسالك المؤدية إلى معاقل العناصر الإرهابية بجبال القصرين كما حجزت بحوزته أسلحة ومتفجرات وأحزمة ناسفة.

