البرلمان العربي يستعرض وثيقة "التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي"

#البرلمان_العربي يطلق مؤتمره السادس مع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية .. السبت المقبل



الدمام - شريف احمد - يعقد البرلمان العربي مؤتمره السادس لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية، يوم السبت المقبل، في مقر جامعة الدول العربية، وبمشاركة رؤساء المجالس والبرلمانات العربية والوفود المرافقة لها.وأفاد البرلمان العربي، في بيان اليوم، أن المؤتمر سيناقش القضايا الرئيسية ذات الصلة بتحقيق النهضة الشاملة والتنمية المستدامة في الدول العربية ودور البرلمانيين العرب في تحقيق متطلباتها، وكذلك موضوع الذكاء الاصطناعي.ونوّه بمشروع الوثيقة التي تم إعدادها تحت عنوان "رؤية برلمانية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي"، وتتناول الفرص والتحديات المرتبطة باستخدامات الذكاء الاصطناعي في الدول العربية، والدور الذي يمكن أن يقوم به البرلمانيون العرب في حوكمة استخدامات الذكاء الاصطناعي، من خلال إنشاء إطار قانوني وتنظيمي، يضمن تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامها بشكل مسؤول وآمن في مختلف المجالات، وعلى نحو يراعي خصوصية وثقافة وأخلاق المجتمعات العربية.ومن المقرر أن يسبق المؤتمر اجتماعات تحضيرية تضم ممثلين عن البرلمانات العربية لمناقشة مشروع الوثيقة تمهيدًا لرفعها إلى رؤساء البرلمانات العربية من أجل اعتمادها، ورفعها إلى القمة العربية المقبلة على مستوى القادة العرب، والمقرر عقدها في مملكة البحرين منتصف شهر مايو القادم.