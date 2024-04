شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان تبدأ دور الانعقاد 61 والان نبدء بالتفاصيل

متابعة تنفيذ الالتزامات

#دور_الانعقاد_61: بدأ اليوم اجتماع السيدات والسادة أعضاء لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان تحضيراً لمناقشة التقرير الدوري الثاني لمملكة البحرين، ومناقشة التقرير الأول لجمهورية مصر العربية. pic.twitter.com/nddpxlsxO4 — لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان (@ahrcommittee) April 22, 2024

الدمام - شريف احمد - تُعقد اليوم الثلاثاء بجامعة الدول العربية أعمال دور الانعقاد 61 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بمشاركة ممثلي آليات منظومة العمل العربي المشترك لحقوق الإنسان، وآليات حقوق الإنسان الشريكة.وأبرز المشاركين الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان (منظمة التعاون الإسلامي)، ومكتب حقوق الإنسان بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.وأفاد رئيس اللجنة المستشار جابر صالح المري بأن اللجنة ستناقش كلًا من التقرير الدوري الثاني لمملكة البحرين خلال يومي 23 و24 أبريل الحالي، والتقرير الأولي لجمهورية مصر العربية خلال يومي 28 و29 أبريل الحالي. This is a Twitter Status: بدأ اليوم اجتماع السيدات والسادة أعضاء لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان تحضيراً لمناقشة التقرير الدوري الثاني لمملكة البحرين، ومناقشة التقرير الأول لجمهورية مصر العربية. This is a Twitter Status— لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان (@ahrcommittee)وذلك في إطار متابعة تنفيذ الدول العربية لالتزاماتها المترتبة على الانضمام للميثاق العربي لحقوق الإنسان، وتقييم مدى التزام الدول بتطبيق أحكام الميثاق.وأضاف أنه عقب مناقشة التقريرين، سوف تُبدي لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان ملاحظاتها، وتقدم التوصيات الواجب اتخاذها طبقًا لأهداف الميثاق وعلى النحو المنصوص عليه في الميثاق.