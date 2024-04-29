شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى: القضاء على إرهابى فى عملية عسكرية غربى العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الجزائرى القضاء على إرهابى وبحوزته رشاش كلاشنيكوف فى عملية عسكرية غربى الجزائر العاصمة.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، فى بيان، أنه إثر عملية بحث وتمشيط وادى الفضة بالقطاع العسكرى الشلف، تمكنت وحدة من الجيش من القضاء على الإرهابى "ب. سمير" المدعو "أبو ضحى" الذى التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2006، وبحوزته رشاش من نوع كلاشنيكوف، بالإضافة إلى مخزنين، وكمية من الذخيرة بالإضافة إلى أغراض أخرى.