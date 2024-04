شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أممي: تطهير غزة من الذخائر غير المنفجرة يستغرق 14 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

750 ألف يوم عمل

أكد المسؤول بخدمة الأمم المتحدة المتعلقة بإزالة الألغام بير لودهامير، أن جعل غزة آمنة من الذخائر غير المنفجرة قد يستغرق 14 عامًا، وقد خلفت الحرب نحو 37 مليون طن من الركام.وذكر المسؤول الأممي أنه من المستحيل تحديد كمية الذخائر غير المنفجرة في القطاع، الذي تحولت فيه الأحياء المكتظة إلى أنقاض وركام، بعد نحو 7 أشهر من القصف الإسرائيلي المكثف.وقال لودهامير إن كل متر مربع من غزة متأثر بالصراع يحتوي على نحو 200 كليوجرام من الركام، وأن 10% على الأقل من الذخيرة التي يجري إطلاقها، يُحتمل ألا تكون قد انفجرت، وإذا جرى العمل بـ100 شاحنة، فستستغرق إزالة الركام 14 عامًا أي 750 ألف يوم عمل". للمزيد: من ناحية أخرى، زار مدير شؤون الأونروا بالإنابة في غزة سكوت أندرسون مخيم جباليا للاجئين شمال القطاع، وتفقد هناك مركز التوزيع والعيادة الطبية التابعين للأونروا، كما زار سوق المخيم، واجتمع مع موظفي الأونروا في منطقتي الشمال وغزة.