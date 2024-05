شكرا لقرائتكم خبر عن معظمهم نساء وأطفال.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 34683 والان نبدء بالتفاصيل

مستشفى الشفاء

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 212 على التوالي إلى 34683 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 78018جريحًا، معظم الضحايا من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 29 فلسطينيًّا استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية وأصيب 110 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.في نفس السياق، أعلنت الصحة الفلسطينية أن هناك 120 شهيداً لم يتم انتشالهم في محيط مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، وذلك بسبب رفض الاحتلال الإسرائيلي عمل الأطقم الطبية في تلك المناطق، وعدم توفر معدات حفر ثقيلة، نظراً لنفاد الوقود، مع مواصلة الاحتلال تشديد الحصار على القطاع. وأشارت الوزارة، إلى أن عمليات البحث والانتشال جارية للشهداء منذ عدة أسابيع، حيث تم انتشال عشرات الشهداء، من داخل مستشفى الشفاء ومن تحت ركام المنازل المدمرة المحيطة بالمستشفى.وفي سياق متصل، أعلنت فرق الدفاع المدني عن انتشال سبعة شهداء، من تحت ركام المنازل المدمرة غرب مدينة خان يونس، لافتة إلى أن المئات من المفقودين ما زالوا تحت ركام المنازل المدمرة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.