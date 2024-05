شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: اهتمام القيادة بالتعليم أثمر نتائج مميزة بـ"آيسف" و"آيتكس" والان نبدء بالتفاصيل

الإنجاز الوطني

رفع وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة تفوّق طلاب وطالبات المملكة في المسابقتين الدوليتين "آيسف 2024" و"آيتكس 2024"، وتقديمهم مستويات مشرفة تعكس الاهتمام والدعم الذي يحظى به التعليم في ظل قيادتنا الرشيدة - أيدها الله-؛ سعياً لتحقيق التميّز والريادة إقليميًا وعالميًا.وأشار وزير التعليم إلى أن حصول أبناء وبنات المملكة على أكثر من 100 ميدالية ذهبية وفضية وجوائز كبرى وخاصة في "آيسف 2024" و"آيتكس 2024" كأكبر مسابقتين عالميتين للعلوم والهندسة والاختراع والابتكار؛ يعكس الجهود المبذولة للوصول إلى منصات التتويج العالمية وتمثيل المملكة في أحسن صورة. تابع: كما يبرهن للعالم المستوى الذي نخطط له ونطمح في الوصول إليه، بسواعد وطنية وشركاء مميزين، ساهموا في مراحل التهئية والتدريب والاستعداد للمنافسات العالمية منذ بدايتها حتى الإعلان عن التتويج، مقدماً شكره وتهنئته كذلك للطلاب والطالبات وأسرهم، وللمعلمين والمعلمات، ولشركاء التعليم الذين أسهموا في تحفيز الطلبة، وتعزيز قدراتهم؛ ممثلين بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، وأكاديمية طويق ومدارس مسك، بما قدموه من تعاون مثمر.وأكد أن الإنجاز الوطني الكبير محفز لبذل المزيد من الجهود وتعزيز التكامل البنّاء بين الجهات المعنية لدعم مواهب المملكة وتنمية قدراتهم، مبيناً أن الطموح يعد امتداداً للإنجازات المتتالية التي تسجل باسم المملكة، وتؤسس لمرحلة مستقبلية عنوانها التميّز.