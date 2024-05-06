رئيس وزراء إسبانيا: نلتزم بالجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والدائم عبر حل الدولتين

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القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، الالتزام بالجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والدائم عبر حل الدولتين والاعتراف المتبادل، وذلك خلال مناقشة التطورات الإقليمية والدولية، خاصة المتعلقة بتطورات الأوضاع فى قطاع غزة والأراضى الفلسطينية، خلال اتصالا هاتفيا مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثانى.

وأعلن الديوان الأميري في قطر، أن الأمير تميم بن حمد آل ثاني، تلقى اتصالًا من رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، بحثا فيه الأوضاع بغزة والأراضي الفلسطينية.

وقال سانشيز إنه تحدث مع أمير قطر، وعبّر عن تقديره لجهود الوساطة لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن"، مؤكدًا أنه "نلتزم بالجهود الرامية لتحقيق السلام العادل والدائم عبر حل الدولتين والإعتراف المتبادل".