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فلسطين.. ترحيب بنجاح جهود التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار

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اليوم- وفا 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين.. ترحيب بنجاح جهود التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب رئيس دولة فلسطين محمود عباس بالإعلان عن نجاح الجهود المصرية والقطرية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أعرب عباس عن ارتياحه لهذا الاتفاق الذي كان أولوية للقيادة الفلسطينية منذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

قطاع غزة

وأعرب الرئيس الفلسطيني عن أمله بأن تلتزم إسرائيل بوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة.
وطالب المجتمع الدولي بممارسة الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني، ومواصلة الجهود الرامية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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