فلسطين.. ترحيب بنجاح جهود التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار

رحب رئيس دولة فلسطين محمود عباس بالإعلان عن نجاح الجهود المصرية والقطرية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أعرب عباس عن ارتياحه لهذا الاتفاق الذي كان أولوية للقيادة الفلسطينية منذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة.وأعرب الرئيس الفلسطيني عن أمله بأن تلتزم إسرائيل بوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة.وطالب المجتمع الدولي بممارسة الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني، ومواصلة الجهود الرامية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.