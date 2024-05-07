شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين.. ترحيب بنجاح جهود التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رحب رئيس دولة فلسطين محمود عباس بالإعلان عن نجاح الجهود المصرية والقطرية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أعرب عباس عن ارتياحه لهذا الاتفاق الذي كان أولوية للقيادة الفلسطينية منذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وطالب المجتمع الدولي بممارسة الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني، ومواصلة الجهود الرامية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.
ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أعرب عباس عن ارتياحه لهذا الاتفاق الذي كان أولوية للقيادة الفلسطينية منذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة. للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
معظم الضحايا من النساء والأطفال.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان على #غزة إلى 34735#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) May 6, 2024
للتفاصيل | https://t.co/ZeLmnFnPVf pic.twitter.com/AFzNhodDsY
قطاع غزةوأعرب الرئيس الفلسطيني عن أمله بأن تلتزم إسرائيل بوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة.
وطالب المجتمع الدولي بممارسة الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني، ومواصلة الجهود الرامية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.