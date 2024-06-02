شكرا لقرائتكم خبر عن مجازر الاحتلال.. شهداء وجرحى في قصف على مدرسة بمدينة غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد وأصيب العديد من الفلسطينيين مساء اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون بمدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأهلى العربي، أن الطواقم الطبية انتشلت العديد من الشهداء والجرحى من تحت ركام مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، مؤكدة أن معظم الشهداء والجرحى الذين وصلوا إلى المستشفى هم من الأطفال والنساء.

وفي جنوب قطاع غزة، كثفت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمدينتي خان يونس ورفح، وقد طال القصف بلدات القرارة وعبسان وبني سهيلا شرق مدينة خان يونس. أحياء مدينة رفح وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها العنيف على المنازل شرق مدينة رفح، ووفقاً لمصادر محلية فلسطينية فإن القصف تسبب في تدمير مربعات سكنية بأكملها في أحياء مدينة رفح.

من ناحية أخرى، استشهد فلسطيني، مساء اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا بالضفة الغربية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن شابًا فلسطينيًا استشهد متأثراً بجروح أصيب بها جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه في مخيم عقبة جبر، في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، فيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سيلة الظهر، وسط إطلاق نار كثيف تجاه منازل الفلسطينيين.