شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الفتاح البرهان يصل جوبا فى زيارة رسمية لجنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

بدأ الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، زيارة رسمية لجوبا عاصمة جنوب السودان، وكان في استقباله سلفاكير ميارديت رئيس جنوب السودان، وأعضاء البعثة السودانية لدى جمهورية جنوب السودان في مطار جوبا الدولى.

وكان في استقبال البرهان، مراسم رسمية، ومن المتوقع أن يجري رئيس المجلس الانتقالي مباحثات مع الرئيس سلفاكير حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودفعها بما يحقق تطلعات الشعبين، بالإضافة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة سونا.

ويرافق البرهان خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير حسين عوض، ووزير الطاقة والنفط محي الدين نعيم محمد.

وفى أغسطس الماضى، كان رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قد صرح وقال إن القوات المسلحة لن تساوم أو تهادن في حقوق السودانيين المشروعة في استعادة الأمن والاستقرار.

وتابع :"قد إننا تعاطينا مع كل المبادرات المطروحة بإيجابية.. والدعم السريع يتعنت في تنفيذ التزامات إعلان جدة"، وأضاف رئيس مجلس السيادة السوداني: الحكومة حريصة على سلام يكون عادلا ويحقق العزة والكرامة للشعب السودان.