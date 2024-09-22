شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 7 فلسطينيين فى قصف للاحتلال الإسرائيلى جنوب ووسط قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم الأحد، في قصف الاحتلال الإسرائيلي جنوب ووسط قطاع غزة، في اليوم الـ 352 للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مدفعية الاحتلال قصفت بعدة قذائف بلدة "خزاعة" شرق خان يونس؛ ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين.

وأوضحت "وفا" أن طواقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني انتشلت جثامين 4 شهداء من منطقة "العطاطرة" شرق مدينة رفح، إثر قصف الاحتلال للمواطنين.. مشيرة إلى أن طائرة مسيرة من نوع "كواد كوبتر" أطلقت النار صوب مواطنين في محيط "تبة النويري" غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة؛ ما أدى إلى استشهاد فلسطيني.

وفي سياق متصل.. أصيب 3 فلسطينيون بالرصاص الحي بينهم طفلان، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة من مدينة نابلس.