العراق يتعهد بمنع تهديد دول الجوار من أراضيه

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:06 صباحاً كتب شريف احمد - تعهدت الحكومة العراقية بالتصدي لأي انتهاك لسيادة البلاد، ومنع تهديد دول الجوار انطلاقًا من أراضيها، بعد ضربات دامية شنتها الولايات المتحدة على مقارّ للحشد الشعبي، الذي يضمّ في صفوفه فصائل مسلحة موالية لإيران.

وقال المتحدث العسكري صباح النعمان، في بيان، إن "مجلس الأمن الوطني قرر وضع خطة أمنية متكاملة لمسك الأرض، للتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق، ومنع أي مصدر من أن يعمل على تهديد دول الجوار".

وأكد المجلس رفض الحكومة "للأعمال العدائية كافة، بصرف النظر عن الجهة المنفذة لها أو المبررات المستندة إليها".