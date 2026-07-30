بينهم طفلان.. مقتل 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 09:28 مساءً كتب شريف احمد - استشهد 4 فلسطينيين، بينهم طفلان، وأصيب آخرون اليوم الخميس في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة، وفق ما أفاد الدفاع المدني ومصادر طبية فلسطينية.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إن طواقمه نقلت 4 شهداء بينهم طفلان، وعددًا من المصابين جراء غارات جوية إسرائيلية في قطاع غزة.

وأفاد قسم الطوارئ والاستقبال في مستشفى ناصر في خان يونس بوصول شهيدين، بينهما طفلة (8 أعوام، و3 إصابات في غارة جوية نفذتها مروحية إسرائيلية استهدفت خيمة لعائلة البلعاوي غرب خان يونس.

وأعلن قسم الاستقبال والطوارئ في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وصول شهيد طفل وعدد من المصابين، إثر استهداف بغارة جوية شقة سكنية لعائلة نوفل قرب مبنى بلدية البريج في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي مدينة غزة، استشهد فلسطيني وأصيب 10 آخرون في غارة جوية استهدفت مجموعة من الأشخاص قرب مخيم للنازحين في ملعب اليرموك، في الحي الذي يحمل الاسم نفسه وسط غرب المدينة. 1214 شهيدًا فلسطينيًا ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في شهر أكتوبر الماضي، يواصل الاحتلال شن غارات جوية وقصف مدفعي بصورة شبه منتظمة على القطاع، حيث يسيطر على أكثر من 60% من مساحته، ما يسفر عن قتلى وجرحى ومزيد من الدمار في ظل أزمة إنسانية حادة.

واستشهد ما لا يقل عن 1214 فلسطينيًا في غزة منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب وزارة الصحة في القطاع التي تعد الأمم المتحدة بياناتها موثوقة.