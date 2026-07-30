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السودان.. قتلى في هجوم للدعم السريع غرب السودان

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واس- الخرطوم 0 تبليغ

السودان.. قتلى في هجوم للدعم السريع غرب السودان

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 09:28 مساءً كتب شريف احمد - لقي تسعة مدنيين بينهم امرأتان مصرعهم، وأصيب 14 آخرين، إثر هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة الجمامة بولاية شمال كردفان غرب السودان، وتسبب أيضًا في موجة نزوح واسعة وسط السكان.
وأفادت شبكة أطباء السودان في بيان اليوم بأن الهجوم أسفر عن نهب السوق المحلي والمركز الصحي وممتلكات المواطنين، الأمر الذي فاقم الأوضاع الإنسانية وحرم الأهالي من الخدمات الأساسية".
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آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

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