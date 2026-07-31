خلال 3 أيام .. رصد 80 انتهاكًا إسرائيليًا للمجال الجوي اللبناني

انتهاكات إسرائيلية

الدمام في الجمعة 31 يوليو 2026 06:28 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) رصد 80 انتهاكًا إسرائيليًا للمجال الجوي اللبناني خلال الأيام الثلاثة الماضية، باستخدام طائرات مسيّرة ومقاتلات، إلى جانب أنشطة عسكرية برية مكثفة في جنوب لبنان.وأوضح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن "اليونيفيل" سجلت قصفًا مدفعيًا وإطلاق قذائف هاون وضربات في القطاعين الشرقي والغربي، إضافة إلى مناطق تقع شمال نهر الليطاني, مبينًا أن قوات حفظ السلام رصدت توسعًا ملحوظًا في انتشار القوات الإسرائيلية، وتحركات مكثفة للآليات المدرعة، وأعمالًا هندسية واشتباكات مباشرة.وأفادت "اليونيفيل" بأنها رصدت أمس دبابات إسرائيلية تطلق أربع قذائف باتجاه مبانٍ سكنية جنوب شرق بلدة حولا، ما أدى إلى اندلاع حرائق، إضافة إلى إطلاق 11 قذيفة شرق بلدة الطيبة.ورصدت الثلاثاء إطلاق طائرة مسيّرة مسلحة من محيط بلدة البياضة، حلّقت فوق أحد مواقع الأمم المتحدة، إلى جانب إقلاع طائرة استطلاع مسيّرة من مبنى يستخدمه الجيش الإسرائيلي قرب مقر اليونيفيل في الناقورة.وأكدت البعثة استمرار القيود المفروضة على حرية حركة قواتها، بما في ذلك إقامة حواجز على الطرق، فيما واصلت فرقها التعامل مع الذخائر المتفجرة.وعلى الصعيد الإنساني، يسّرت اليونيفيل 13 مهمة إنسانية بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية خلال الأيام الثلاثة الماضية.