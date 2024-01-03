صحة ورشاقة

صحتك بالدنيا..غاز الأعصاب واستخدامه فى إسرائيل وفوائد العسل الأسود والرمان

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القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” على مدار الساعات القليلة الماضية عددا من الموضوعات الخدمية التى تقدم نصائح طبية تهم كل أفراد الأسرة، وتعرض طرق الوقاية من الأمراض ونصائح للتعامل مع الحالات المرضية والحفاظ على صحة الأطفال والكبار، وأضرار استخدام إسرائيل تستخدم غاز الأعصاب المميت لإبادة غزة..والكاتشب ولا المستردة.. أيهما أفضل لصحتك وما الشروط؟..

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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