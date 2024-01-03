شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى يوضح الوزن والطول ومحيط الرأس الطبيعى عند فحص حديثى الولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علاء عبد العزيز، استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة بمستشفى الزقازيق العام، إن فحص حديثى الولادة يتضمن ملاحظة ومراقبة عدة أشياء للتأكد من الحالة الصحية للطفل.

وأوضح، فى تصريح لـ "الخليج 365 " أن طبيب الأطفال يجب أن يقيس مستوى تشبع الأكسجين فى الدم عند الرضيع من خلال جهاز والتأكد من أن تنفسه طبيعيا ، كما يقيس معدل ضربات القلب.



وتابع قائلا إنه يتم قياس الحرارة لحديثى الولادة، لأن هناك أمراضا يمكن أن تصيب الرضيع من أعراضها ارتفاع درجة الحرارة ويتم إجراء قياس الحرارة ضمن فحص الرضيع المولود حديثا.



وأضاف أن الفحص قد يتضمن أيضا نسبة السكر فى الدم، خاصة إذا كان وزن الطفل كببر جدا أو إذا كانت الأم مريضة سكر، وعن معدل الطول الطبيعي للطفل حديث الولادة أوضح أنه يكون حوالي نصف متر والوزن الطبيعي للرضيع المولود حديثا لا يقل عن ٢ كيلو جرام ونصف ولو أقل من ١٧٠٠ جرام يجب أن يدخل الطفل الحضانة.

وأوضح الدكتور علاء عبد العزيز أنه يجب قياس محيط رأس الرضيع ويجب ألا يقل عن ٣٣ سم ولا يزيد عن ٣٨ سم، كما يفحص الطبيب أيضا فتحة اليافوخ وهو جزء من الجمجمة يكون غير مغطى بالعظم عند الولادة .



وشدد على ضرورة متابعة وزن الطفل حديث الولادة بشكل دورى بعد الولادة لمتابعة منحنى النمو، حيث يجب أن يزيد الطفل ٧٥٠ جرام كل شهر اول ٤ شهور من العمر.