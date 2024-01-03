شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تحافظ على صلاحية الفيتامينات والمكملات الغذائية بعد فتح العلبة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مكملات الفيتامينات تفقد فعاليتها مع مرور الوقت، ويمكن أن تؤثر العديد من العوامل على مدة صلاحيتها، ويعتمد معدل فقدان الفيتامينات لفعاليتها على شكل المكمل وطرق التخزين وتاريخ الصنع، وفقًا للأبحاث، فى هذا التقرير نتعرف على أفضل الطرق لتخزين المكملات الغذائية والفيتامينات والحفاظ على صلاحيتها، وفقا لموقعى "medicalnews today" و eating well. كم من الوقت تستمر الفيتامينات؟ قد لا تكون مكملات الفيتامينات قوية بما فيه الكفاية بعد تاريخ معين، وتعتمد مدة صلاحية المكمل على شكله ومحتوياته وكيفية تخزينه. الفيتامينات القابلة للمضغ أكثر عرضة للرطوبة من الكبسولات أو الأقراص، وقد تظل الفيتامينات الموجودة على شكل أقراص أو كبسولات فعالة لعدة سنوات.

بالإضافة إلى ذلك، قد تستمر بعض الفيتامينات لفترة أطول من غيرها، وفقا لإحدى الدراسات فإن فيتامين C، وفيتامين K، وفيتامين B-1، والذي يسمى أحيانًا الثيامين، قد يتحلل بسرعة أكبر من غيره.

وتشمل العوامل الأخرى التي يمكن أن تساهم في فقدان الفيتامينات فعاليتها ما يلي:- التعرض لحرارة قصوى.

- التعرض للضوء.

- التعرض للأكسجين.

من المرجح أن تحتفظ مكملات الفيتامينات غير المفتوحة بفاعليتها لأن الرطوبة والضوء والأكسجين أقل عرضة للتأثير عليها. هل تنتهي صلاحية الفيتامينات المتعددة؟ في حين أن مكملات الفيتامينات المتعددة لن تفسد مثل علبة الحليب، إلا أن فعاليتها يمكن أن تنخفض بمرور الوقت. وفقًا لدراسة نشرتها المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، يتم صياغة الفيتامينات المتعددة، في المتوسط، للحفاظ على فعاليتها لمدة عامين تقريبًا من تاريخ التصنيع. وتختلف مدة صلاحية مكملات الفيتامينات المتعددة، ولكن قد يستغرق الأمر ما يقرب من سنتين إلى ثلاث سنوات حتى تنتهي صلاحية منتجات الفيتامينات المتعددة غير المفتوحة.

بمجرد فتحها، من المثالي استهلاكها في غضون ستة أشهر و تحقق دائمًا من تاريخ انتهاء الصلاحية الموجود على العبوة للتأكد. طرق تخزين الفيتامينات والحفاظ على صلاحيتها لضمان أقصى مدة صلاحية لمكملات الفيتامينات، من الأفضل تخزينها في عبواتها الأصلية وفي مكان بارد وجاف بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. لتقليل مخاطر الحرارة والرطوبة التي تؤثر على المكملات الغذائية، قد لا يكون من المستحسن تخزينها في المطبخ أو الحمام.

ومع ذلك، من الضروري قراءة تعليمات التخزين الخاصة بكل مكمل – الموجودة على الزجاجة أو العبوة أو النشرة – بعناية.

قد تكون التعليمات مختلفة بالنسبة لمكملات معينة. على سبيل المثال، يمكن لأي شخص تجميد بعض مكملات زيت السمك لتقليل مذاقها، ولكن لا ينبغي تخزين منتجات زيت السمك الأخرى في درجات حرارة أقل من 59 درجة فهرنهايت.