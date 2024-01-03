من التدفئة إلى إنقاص الوزن.. فوائد تناول بذور السمسم في الشتاء

بيروت - نادين محمد - بذور السمسم واحدة من الأطعمة التي تساعد على التدفئة من برودة الشتاء. لذلك تعرفي على الفوائد الصحية لتناول بذور السمسم في الشتاء.

في الشتاء نبحث عن الأطعمة التي يمكن أن توفر الدفء والشبع. وأحد أهم الأطعمة لتحقيق هذا الهدف هي بذور السمسم. فهي بذور صحية تعد مصدرًا قويًا للعناصر الغذائية.

فوائد تناول السمسم في الشتاء

توفر بذور السمسم عددًا كبيرًا من الفوائد الصحية، والتي نحتاجها خلال موسم البرد.

توفر بذور السمسم العدد من الفوائد الصحية-المصدرfreepik

تقوية جهاز المناعة

البرد والسعال والتهاب الحلق من أمراض الشتاء الشائعة. يمكن أن يساعدك نظام المناعة القوي في تقليل فرص الإصابة. تحتوي هذه البذور على العديد من العناصر الغذائية مثل الحديد والزنك وفيتامين ب6 وفيتامين هـ والسيلينيوم وغيرها الكثير التي يمكن أن تدعم عمل الجهاز المناعي.

الدفء وزيادة الطاقة

تتمتع بذور السمسم بالدفء، مما يجعلها إضافة مثالية لنظامك الغذائي في فصل الشتاء. إنها تحافظ على دفء الجسم وتعزز الجسم بالطاقة في هذا الطقس البارد. وذلك لأن بذور السمسم غنية بالدهون الصحية، مما يساعد على تجنب تأثيرات الطقس البارد. هذه الدهون تعزز صحة الدماغ أيضًا وتساعد في الحفاظ على توازن غشاء الخلية. كما أن تناول حفنة من هذه البذور يوفر دفعة فورية من الطاقة، مما يمنحك القوة لمحاربة الكسل.

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مصدر للكالسيوم

تحتوي بذور السمسم على نسبة عالية من الكالسيوم الذي يدعم صحة العظام. كما أنها تحتوي على عناصر غذائية أساسية أخرى مثل المغنيسيوم والحديد والتي تشتد الحاجة إليها أيضًا للحفاظ على صحة جيدة.



خفض ضغط الدم

درجات الحرارة المنخفضة تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. يمكن أن تساعدك بذور السمسم على خفض معدلات ضغط الدم بشكل طبيعي. يساعد محتوى المغنيسيوم الموجود في بذور السمسم في التحكم في ضغط الدم.



تحسين مظهر الجلد

وجود مضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 6 الدهنية الموجودة في بذور السمسم يساهم في تعزيز حيوية البشرة، كما أنه يحد من الجفاف الذي غالبًا ما يتفاقم بسبب طقس الشتاء.

يساعد في الحفاظ على الوزن

إن تناول حفنة من بذور السمسم يعزز الشعور بالشبع لفترة طويلة، من ثم لن تتناولي وجبات إضافية، كما أنها تحد من الرغبة في تناول الأطعمة ذات المذاق الحلو، تعمل بذور السمسم على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وهو أمر مهم بشكل خاص في فصل الشتاء عندما يميل الجسم إلى العمل ببطء.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

تدعم الألياف الموجودة في السمسم عملية الهضم كما أنها علاج للإمساك لكن ينبغي استهلاك بذور السمسم باعتدال.

تدعم الالياف الموجودة في السمسم عملية الهضم-المصدرfreepik



إن تضمين هذه البذور الصحية في الأنظمة الغذائية خلال فصل الشتاء لا يعزز المزاج بسبب المذاق الطيب فحسب، بل يضمن أيضًا تحسين الحالة الصحية للجسم ويزيد الشبع و الشعور بالدفء لذلك تناولي السمسم ضمن وجباتكِ اليومية، نظرًا لأنه منخفض في الكربوهيدرات وعالي البروتين.

كيف تتناولي بذور السمسم؟

يمكنك استخدام بذور السمسم على السلطات أو الخضار. يمكن إضافتها إلى المشروبات المخفوقة والعصائر . كما يمكنك الاستمتاع بالوجبات الخفيفة المتوفرة في السوق والمحضرة ببذور السمسم.

المصدر: well eating



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