شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجب استخدام كريم واقٍ للشمس فى الشتاء؟.. اعرف الفوائد والأضرار الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد الكثيرون أن استخدام كريم واقي من الشمس يقتصر فقط على أشهر الصيف، ويعتقدون أيضًا أنهم لا يحتاجون "واقى الشمس" في الشتاء، مبررين ذلك بأن الشمس في الشتاء ليست قوية وفترة النهار أقصر.. لكن وفقًا للأطباء فإن استخدام كريم واقى من الشمس "صن بلوك" لا يزال ضروريًا أيضًا في فصل الشتاء، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أهمية استخدام كريم واقى الشمس في الشتاء

يستطيع الكريم الواقى من الشمس حماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية والشيخوخة المبكرة، حيث أن البشرة تتعرض في الشتاء أيضاً للآشعة فوق البنفسجية ويمكن أن تمر هذه الآشعة أيضاً عبر الزجاج والسحب.

وبحسب أطباء الجلدية فإن استخدام واقي الشمس مع عامل حماية من الشمس لا يقل عن SPF 15 أو أعلى يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الجلد بنسبة 50%، وسرطان الخلايا الحرشفية بنسبة 40%، وشيخوخة الجلد المبكرة بنسبة 25%.

تعد إضافة الرطوبة إلى بشرتك، التي تصبح أكثر جفافًا وحساسية في الشتاء، ميزة أخرى لاستخدام واقي الشمس.

سلبيات واقي الشمس في الشتاء

يعد عدم قدرة واقي الشمس على دعم إنتاج الجسم لفيتامين د - وهو عنصر غذائي مهم يساعد على التحكم في مستويات الكالسيوم والفوسفور في عظامك - أحد العيوب الرئيسية لوضع كريم واقى الشمس خلال فصل الشتاء.

وتتأثر أيضًا العديد من العمليات الأخرى، بما في ذلك عمليات الجهاز المناعي وقوة العضلات والمزاج، بفيتامين د.

وينتج جلدك فيتامين د بشكل أساسي عندما يتعرض للأشعة فوق البنفسجية من الشمس، والتي تكون أكثر انتشارًا في الصيف مقارنة بالشمس في الشتاء.

وفقًا لبحث بعنوان "كيفية الحصول على فيتامين د من ضوء الشمس بأمان"، فإن استخدام واقي الشمس يمكن أن يقلل بنسبة تصل إلى 99 %من إنتاج الجسم لفيتامين د.

ومع ذلك، أظهرت أبحاث أخرى أنه نظرًا لأن مستخدمي واقي الشمس يقضون عادةً وقتًا أطول في الخارج ويتلقون ما يكفي من الشمس، فإن مستويات فيتامين د لديهم ليست أقل من تلك الموجودة لدى غير المستخدمين.

تشمل المتغيرات الأخرى التي تؤثر على كمية فيتامين د التي تحصل عليها من الشمس لون بشرتك، والوقت من اليوم، وكمية الجلد المكشوفة.