شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل أنك تعاني من اضطراب نفسى وتحتاج لطبيب.. أبرزها قلة النظافة الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحفاظ على صحة نفسية جيدة من أهم الأشياء لصحتنا بشكل عام، ولكن في بعض الأحيان قد يكون من الصعب التعرف على العلامات التي تدل على الإصابة باضطراب نفسى، في هذا التقرير نتعرف على أبرز العلامات التي تشير إلى الإصابة باضطراب نفسى وأنك بحاجة إلى الذهاب لطبيب.

6 علامات تدل على أنك تعاني من اضطراب نفسي وتحتاج للذهاب لطبيب الشعور بالغضب أو القلق أو سوء المزاج

بحسب موقع "Times now" فإن أحد المؤشرات الأكثر وضوحًا للأمراض النفسية هو التحول الكبير في مشاعرك.

إذا وجدت نفسك تعاني من غضب شديد، أو قلق متزايد، أو تقلبات مزاجية غير مبررة، فقد يكون ذلك علامة على حدوث مشكلة نفسية.

ورغم أنه من الطبيعي أن يكون لديك تقلبات في مزاجك، إلا أن المشاعر الشديدة يمكن أن تكون مؤشرًا على اضطرابات الصحة النفسية التي تتطلب الاهتمام.

صعوبة التركيز

تعد صعوبة التركيز من الأعراض الشائعة لمشاكل الصحة العقلية، وقد يكون ذلك مرتبطًا بالاضطرابات المرتبطة بالقلق.

إذا لاحظت أن عقلك يبدو مشتتًا، أو أنك تواجه صعوبة في إكمال المهام، أو يتم تحويل انتباهك بسهولة، فقد يكون ذلك إشارة إلى أن صحتك العقلية تعانى من الضغط.

الانسحاب الاجتماعي

نحن كائنات اجتماعية بطبيعتنا، وعندما تشعر بالانسحاب المفاجئ من التفاعلات الاجتماعية، فقد يكون ذلك علامة واضحة على وجود مشاكل في الصحة النفسية.

قلة النوم وتغيرات الشهية

هل تعلم أن جسمك وعقلك مترابطان بشكل معقد للغاية - بحيث أن لديك خلايا عصبية في معدتك ربما هذا هو السبب في أن الشهية تميل إلى أن تكون المنطقة الأولى التي تتأثر عندما تتعامل مع تحدي الصحة النفسية.

غالباً ما تظهر تحديات الصحة النفسية من خلال اضطرابات النوم والشهية.

الأرق، أو الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل، أو قلة النوم المريح بشكل عام، يمكن أن تكون علامات على أن صحتك العقلية معرضة للخطر.

وبالمثل، فإن التغيرات في الشهية، مثل الإفراط في تناول الطعام أو فقدان الاهتمام بالطعام، يمكن أن تكون مؤشرا.

الشعور باليأس

إن الشعور المستمر بالعجز أو اليأس هو علامة حمراء مهمة لصراعات الصحة النفسية، إذا وجدت نفسك غارقًا في الشعور بأن الأمور لن تتحسن أبدًا، أو أن الحياة لن تعود إلى طبيعتها أبدًا، فمن الضروري طلب المساعدة الطبية.

قلة النظافة الشخصية

إن الانخراط في سلوكيات محفوفة بالمخاطر، مثل تعاطي المخدرات أو إهمال النظافة الشخصية، يمكن أن يكون وسيلة للتعامل مع المشاعر الصعبة.

إذا تعرفت على أي من هذه العلامات أو لاحظتها في شخص تعرفه، فمن الضروري التواصل مع الطبيب النفسى.