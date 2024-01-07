شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أعراض لارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم تظهر على قدميك ليلاً والان مع تفاصيل الخبر
جسمك يعطيك إشارات عندما تكون مستويات الكوليسترول مرتفعة جدًا في الدم، وهذا هو الوقت الذي يلزم فيه اتخاذ إجراءات فورية، ووفقًا لموقع "healthsite"، نعرض فيما يلى أبرز العلامات التي قد تظهر على قدمك ليلاً.
أعراض ارتفاع الكولسترول
يمكن أن يظهر على جسمك علامات وأعراض عندما تكون مستويات الكوليسترول لديك أعلى من المعتاد.تشنجات الساق ليلاً إذا كنت شخصًا يعاني من تشنجات شديدة في الساق، خاصة في الكعب أو مقدمة القدم أو أصابع القدم ليلاً، فيجب أن تفهم أن هذا يحدث بسبب تكوينات الترسبات داخل الشرايين، مما يعيق تدفق الدم المعتاد إلى الساقين، يجب ملاحظة أن تشنجات الساق هذه غالبًا ما تتفاقم أثناء الليل أثناء النوم .
يمكن أن يشير التغيير المفاجئ وغير المعتاد في لون جلد ساقك إلى أن مستويات الكوليسترول لديك أعلى من الطبيعي، يحدث هذا التغيير في لون الجلد بسبب انخفاض تدفق الدم إلى ساقيك وقدميك.
في مثل هذه الحالات، قد يصبح جلد الساق والقدم أرق أو لامعًا أو شاحبًا، أو يتطور إلى تصبغ أغمق، قد ينخفض أيضًا نمو الشعر على الساقين، يجب ألا تنتظر ظهور الأعراض الأخرى عندما تظهر على ساقيك هذه العلامة بالذات.
تقرحات الساق التي لا تشفى بسبب كثرة الكوليسترولفي بعض الحالات النادرة، قد تظهر أيضًا علامة غير عادية جدًا في الساقين والقدمين، فيمكن أن يؤدي النقص الشديد ولفترة طويلة في تدفق الدم إلى ظهور تقرحات مفتوحة (قرح) على الساقين والقدمين، قد تستغرق هذه القروح وقتًا طويلاً للشفاء.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز